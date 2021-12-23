Путин рассказал об условии стабилизации в Афганистане

Необходимо оказать помощь афганскому народу

России хотелось бы, чтобы отношения с Афганистаном складывались наилучшим образом, отметил в ходе пресс-конференции в четверг президент Владимир Путин.

При этом глава государства обратил внимание на то, что возможное проникновение экстремистских элементов из Афганистана в соседние с Россией страны не может не вызывать опасений. Кроме того, российский лидер указал на то, что из Афганистана идет большой поток наркотиков.

"Те силы, которые оказались во главе Афганистана, будут настраиваться на то, чтобы в руководстве страны были представлены все этнические группы. Только это может создать условия для стабилизации", - подчеркнул президент.

По словам Путина, сейчас надо оказать помощь афганскому народу. Сделать это должны в первую очередь те страны, которые нанесли афганскому обществу основной урон.

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