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Самолет с эвакуированными из Афганистана россиянами приземлился в Чкаловском

22:15
  • среда
  • 01 декабря 2021

На борту также афганские граждане

На подмосковном аэродроме Чкаловский приземлился военно-транспортный самолет, прибывший из Афганистана. На борту – эвакуированные граждане России и афганцы.
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"Первый самолет военно-транспортной авиации Минобороны России, задействованный в эвакуации граждан из Исламской Республики Афганистан, совершил посадку на аэродроме Чкаловский Московской области", - приводит сообщение Минобороны России ТАСС.

Это третья эвакуация из Афганистана более 380 граждан России и Киргизии, а также обучающихся в российских вузах афганских студентов. Ее организовал по поручению Владимира Путина министр обороны Сергей Шойгу. В Афганистан отправились три Ил-76, которые доставили в аэропорт Кабула гуманитарную помощь.

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