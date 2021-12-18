Россия доставила в Афганистан более 30 тонн гуманитарных грузов

В Кабуле приземлился третий самолёт Минобороны

Новую партию гуманитарного груза доставили в Афганистан российские военные. Три самолёта Минобороны приземлились в аэропорту Кабула утром 18 декабря. Обратным рейсом они эвакуируют около 300 человек. В полёте их будут сопровождать бригады врачей.

От российской военной базы в киргизском Канте до Кабула примерно два часа по воздуху. На подлёте к афганской столице из кабины пилотов видны горные хребты. Но пилоты брали и не такие высоты, тем более, когда на борту настолько ценный груз.

Положение афганцев, кроме как катастрофой, не назовёшь. И единственная надежда сейчас - на гуманитарную помощь. Месяц назад, по поручению президента России, в Кабул направились первые три Ил-76 Министерства обороны. Этот рейс уже третий. Здесь 36 тонн медикаментов и продуктов первой необходимости. Всего же в Афганистан планируют поставить 108 тонн гуманитарного груза, сообщает "ТВ Центр".

Но продуктов и медикаментов уже недостаточно. Электричество и отопление в Афганистане - роскошь, у обнищавшего населения нет возможности даже купить дрова. Началась зима, ночью в Кабуле температура падает до минус восьми градусов, люди буквально замерзают.

Россия не только оказывает гуманитарную помощь, но и добивается возврата Афганистана к международной системе банковских платежей. Всемирный банк пошёл на уступки, хоть и частично - удалось разморозить 280 миллионов долларов на гуманитарную помощь.

Наша страна не только доставляет продовольствие. Обратно российские самолёты не улетают пустые - на борт поднимаются люди. Перед посадкой их осматривает бригада медиков ((показываем)), готовая оказать помощь и во время полёта. Всё спокойно и организованно, совсем не так, как это было в августе, когда из страны бежали американские войска.

Сегодня в Москву улетят около 200 афганцев. Это студенты, люди с двойным гражданством, те, у кого есть родственники в нашей стране. Многие из них хорошо говорят по-русски. Теперь они, наконец-то, чувствуют себя в безопасности. Ценой собственного благополучия эти люди поняли разницу между громкими заявлениями о демократии и правах человека и реальной помощью.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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