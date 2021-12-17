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МИД потребовал от Запада взять ответственность за финансовое положение Афганистана

10:30
  • пятница
  • 17 декабря 2021

Приоритетом Москвы является оказание гуманитарной помощи

Западные государства, прежде всего Соединенные Штаты, обязаны принять на себя всю финансовую ответственность за ситуацию в Афганистане. Такое мнение в пятницу, 17 декабря, высказал спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии Министерства иностранных дел Замир Кабулов.

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Дипломат напомнил, что именно Запад заморозил афганские финансовые активы, причем это были деньги афганского народа, а не движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в России).

Кабулов напомнил заявление российского лидера Владимира Путина о том, что "кто двадцать лет был там и довел страну до этого состояния, они и должны нести львиную долю финансовой ответственности".

При этом Москва занимает высокоморальную позицию, считая своим приоритетом в ситуации с Афганистаном оказание гуманитарной помощи, подчеркнул представитель МИД в интервью РИА Новости.

Ранее руководитель Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что ответственность за события в Афганистане несут страны Запада. С этой точки зрения их участие в диалоге имеет смысл, они должны оказать помощь республике.

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