МИД потребовал от Запада взять ответственность за финансовое положение Афганистана

Приоритетом Москвы является оказание гуманитарной помощи

Западные государства, прежде всего Соединенные Штаты, обязаны принять на себя всю финансовую ответственность за ситуацию в Афганистане. Такое мнение в пятницу, 17 декабря, высказал спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии Министерства иностранных дел Замир Кабулов.

Дипломат напомнил, что именно Запад заморозил афганские финансовые активы, причем это были деньги афганского народа, а не движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в России).

Кабулов напомнил заявление российского лидера Владимира Путина о том, что "кто двадцать лет был там и довел страну до этого состояния, они и должны нести львиную долю финансовой ответственности".

При этом Москва занимает высокоморальную позицию, считая своим приоритетом в ситуации с Афганистаном оказание гуманитарной помощи, подчеркнул представитель МИД в интервью РИА Новости.

Ранее руководитель Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что ответственность за события в Афганистане несут страны Запада. С этой точки зрения их участие в диалоге имеет смысл, они должны оказать помощь республике.

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