Путин с Моди обсудили Афганистан и военное сотрудничество

Москву беспокоит все, что связано с терроризмом и наркотиками

Президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность ситуацией в Афганистане. На переговорах с премьером Индии Нарендрой Моди российский лидер подчеркнул, что позиции Москвы и Нью-Дели по многим вопросам совпадают.

"Нас, безусловно, беспокоит все, что связано с терроризмом и борьбой с ним, так же как с наркотиками, с организованной преступностью. В этой связи, конечно, нас не может не беспокоить ситуация и то, как она развивается, в Афганистане", - подчеркнул Путин.

Президент России подчеркнул, что Россия относится к Индии как к великой державе с дружественным народом, передает "ТВ Центр". Москва и Нью-Дели продолжают активно работать на международной арене. Кроме того, Россия сотрудничает с Нью-Дели в военно-технической области – по словам Путина, "так, как ни с одним другим партнером" - разрабатывая высокотехнологичную военную продукцию и занимаясь ее производством, в том числе и на территории Индии, отметил российский президент.

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