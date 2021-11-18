Военные самолеты с россиянами на борту вылетели из Афганистана

Эвакуировано более 200 граждан России и стран ОДКБ

Самолеты Минобороны России вылетели из Кабула. На борту военных машин – более 200 человек, сообщили в российском военном ведомстве.

Три самолета военно-транспортной авиации доставили в столицу Афганистана гуманитарный груз. В аэропорту Кабула они приняли на борт 205 граждан России, государств - членов ОДКБ, Украины и Афганистана.

"Три самолета военно-транспортной авиации, доставившие гуманитарный груз в аэропорт Кабула, закончили посадку эвакуируемых граждан и вылетели из Афганистана. На борту самолетов 205 граждан Российской Федерации, государств-членов ОДКБ (Белоруссии, Армении), Украины и Афганистана.

Эвакуацию из Афганистана россиян организовал по поручению президента России Владимира Путин министр обороны Сергей Шойгу. Была создана специальная авиагруппировка. На каждом из трех самолетов находятся бригады военных медиков с необходимым оборудованием и лекарствами, передает РИА Новости.

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