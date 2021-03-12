Конец традиционной Америки: как США искореняют семейные ценности

Обновленный закон о гражданских правах вызвал горячие споры в США

В этот понедельник мир отметил 8 марта, день борьбы женщин за равные права. В России это традиционно праздник всех женщин - цветы, улыбки, поздравления. По миру, тоже уже традиционно, манифестации женщин и их драки с полицией. А иногда и между собой - в Мадриде несколько дам, придерживающихся крайне правых взглядов, напали на участниц феминистской акции. Впрочем, насаждаемая сейчас на западе линия на то, что все полы равны, а 33 придуманных - равнее прочих, скоро похоже сведёт на нет все усилия феминисток по борьбе с мужчинами. Американская Палата представителей аккурат накануне 8 марта приняла поправки к акту о гражданских правах США. Теперь равенство будет полным.

Изменения в акт о гражданских правах утвердили в Палате представителей. Дебатов и борьбы не получилось. Против высказались лишь немногочисленные республиканцы, но их тут же раскритиковали другие конгрессмены, а затем и СМИ. Марджери Тейлор Грин, которая не побоялась в преддверии голосования вывесить перед своим кабинетом транспарант с надписью "есть два пола: мужчина и женщина. Верьте науке", в противостоянии с меньшинствами сама осталась в меньшинстве.

"Акт о равноправии полностью уничтожает права женщин. У них отбирают права в спорте, женщин просто отменяют! Ужасные вещи происходят с американскими женщинами, с мамами и бабушками, которые с таким трудом добивались прав для всех нас! И сейчас, с принятием акта, в раздевалки, душевые, на спортивные арены к нашим девочкам попадут мужчины, о правах женщин больше не думают!" – заявляет Марджери Тейлор Грин.

С подачи Джо Байдена и его команды, в которой немало геев и трансгендеров, мужчины смогут соревноваться с женщинами в спорте. И речь не о тех, кто сменил пол. Право на это появится даже у тех мужчин, которые просто считают себя женщинами. Уже очевидно, что таким завоеванием Америка будет рада поделиться с миром.

В самом Вашингтоне вряд ли обратят внимание и на недовольство американского народа. А он недоволен. Ведь обновленный закон (это прописано отдельно) будет юридически важнее, чем акт о свободе вероисповедания. Для религиозного американского общества такое решение стало настоящим ударом.

Впрочем, проблемы церкви и прихожан Байдена, похоже, не особо волнуют. Тем более, что гораздо выгоднее в нынешней ситуации делать ставку на сексуальные и национальные меньшинства. Желательно на радикальную их часть, которая в любой момент может выйти на улицы и начать громить витрины, если потребуется. Священники так отвлекать внимание от реальных проблем Америки, очевидно, не смогут.

"Давай так: что они реально хотят? Реально – это наступление на семейные ценности, на традиционное общество. Они хотят разрушить, уничтожить традиционное понятие общества, особенно христианство. Демпартия больше всего ненавидит христианство. И другие традиционные веры. Давайте считать, что демпартия – это наши американские большевики. Может, даже "Талибан" (деятельность организации запрещена в России – прим. ред.). Они хотят строить новое общество. Радикальное общество. Они радикально настроены. Я не преувеличиваю", - говорит политический аналитик Джон Вароли.

Потому что сложно преувеличить то, что и так гипертрофировано. Мало того, что Байден разрешил служить трансгендерам в армии, так еще и подписал указ о бесплатных операциях по смене пола для военных и ветеранов. Учитывая, что в армии США примерно 150 тысяч нынешних и бывших военных считают себя трансгендерами, смена их пола может стать самой дорогой операцией в истории Пентагона и, по скромным подсчетам, потянуть на 15-20 миллиардов долларов. Заплатят за это, разумеется, простые американцы, деньги возьмут из их налогов, и разрешения не спросят. Как теперь и детям, которые хотят сделать операцию по смене пола, не потребуется для этого разрешение родителей. В отличие от военных, правда, платить за них обяжут не государство, а папу с мамой.

"Когда операцию по смене пола можно сделать без согласия родителей – это просто чудовищно, на мой взгляд. Это конец цивилизации. Если Америка до этого дойдет, то это будет конец Америки", - отметил профессор Высшей школы экономики Александр Домрин.

Конец традиционной Америки и начало для Америки ЛГБТ Q+. Аббревиатура с годами становится все длиннее, и теперь есть даже специальные семинары и YouTube-каналы, где рассказывают о многочисленных гендерах и небинарных личностях. При поддержке гигантов вроде корпорации "Гугл".

Особое внимание уделяют детской аудитории. Большинство роликов рассчитаны на несовершеннолетних. Раньше активисты из числа сексменьшинств часто возмущались, что в школах до сих пор не преподают историю ЛГБТ, но обновленный закон это исправит. Исправит он и несправедливые, по мнению новой американской администрации, правила посещения школьных раздевалок и туалетов.

"Представьте себе ситуацию, когда в туалет для девочек получает право заходить мужик или мальчик, который себя считает не мальчиком, а девочкой. Американское общество разделило. А кого бы не разделило?" – говорит Домрин.

Впрочем, требовать справедливого отношения к обычным детям в американских школах, по крайней мере, в демократических штатах, почти нереально уже сейчас. Дети из традиционных семей становятся мишенью.

Поправки в акт о гражданских правах вынудят американскую сферу услуг в обязательном порядке выполнять заказы и требования представителей ЛГБТ-сообщества. Проще говоря, если раньше ресторан мог отказать гей-паре в проведении свадебной вечеринки, а потом худо-бедно отстоять свои права в суде, сейчас заведение будет обязано обслужить геев в приоритетном порядке. Кондитеров заставят испечь торт с двумя фигурками женихов. Даже священник не сможет отказаться проводить церемонию. И если нынешнее поколение традиционных взрослых американцев может тихо этому возмутиться, то детям и подросткам в школах и СМИ объясняют: быть геем правильно, а гетеросексуалом уже немного стыдно.

Обновленный закон о гражданских правах, когда его примет Сенат, станет общенациональным. Значит, ни один штат не сможет отказаться от его исполнения.

Денис Большаков, "В центре событий", "ТВ Центр".

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