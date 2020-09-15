На пост шерифа американского города выдвинулась трансгендерная женщина

Она представляет республиканцев

Дональд Трамп предложил своему сопернику на предстоящих выборах Джо Байдену пройти тест на наркотики. Президент намекнул на то, что без препаратов Байден не может высказать ни одной политической идеи. Сейчас внутренняя политика в США скатилась к уровню дешёвого шоу, где актёры выкидывают всё новые коленца в надежде понравиться публике. Так, в одном из штатов на должность шерифа претендует анархист.

Преступное сообщество Нью-Гэмпшира может запасаться шампанским. Ведь на место шерифа в этом американском штате претендует персона, чей основной лозунг: "К черту полицию!" Трансгендерная женщина Ария ДиМеццо собирается стать главой окружного полицейского управления. Она называет себя верховной жрицей некоей реформаторской сатанинской церкви и анархисткой. В прошлом году транссатанинская анархистка баллотировалась в муниципальный совет города Кин (штат Нью-Гэмпшир). При том, что в своих заявлениях кандидат отвергает любую провозглашенную власть, а агитация рассчитана исключительно на маргиналов.

"Государство пытается запретить то, что ему не нравится. Но это абсолютно неэффективно. Ну, вот боролись в начале XX века с алкоголиками, а сегодня у нас подростки спокойно покупают алкоголь и сигареты. То же самое касается галлюциногенных грибов, амфетаминов, героина, марихуаны. Люди будут употреблять все это, нравится вам или нет", - заявила Ария ДиМеццо.

Фортуна улыбнулась трансгендерной женщине в этом году. Причем, как ни странно, в лице консервативной Республиканской партии. На предварительных выборах на пост шерифа их основной кандидат выбыл из гонки. Розоволосая претендентка вписалась в бюллетени республиканцев, а жители округа просто по привычке, не глядя, традиционно проголосовали за свою партию. За Арию подписались 4 тысячи человек.

Ария ДиМеццо поддерживает декриминализацию наркотиков, секс-бизнеса и нелегальную миграцию. За пост главы окружной полиции трансгендеру предстоит побороться с действующим уже 4 срока шерифом от Демпартии. Вполне себе традиционной внешности и ориентации. Хотя обычно именно демократы любят, заигрываясь в толерантность, выставлять на выборы странных персонажей. Именно они уже выдвигали кандидатуры трансгендеров Кристин Холлквист и Ким Коко Ивамото на посты губернаторов Вермонта и Гавайев. Благодаря Демпартии афроамериканка и открытая лесбиянка Лори Лайтфут стала мэром Чикаго, а гомосексуал Джаред Полис - губернатором Колорадо.

Горячо сейчас не только в американской политике. Часть штатов полыхает в прямом смысле этого слова. С каждым днем растет число погибших и пропавших без вести в результате природных пожаров. В Орегоне и Калифорнии жертв уже более 30. В некоторых городах началась принудительная эвакуация. Орегон после нашествия огня напоминает красную пустыню. Демократы решили и стихийное бедствие использовать в политической борьбе, обвинив Трампа в игнорировании проблемы глобального потепления и выходе из парижских соглашений по климату.

"Если вы дадите этому разжигателю климатических проблем еще 4 года в Белом доме, то что, кто-то потом будет удивлен, если Америка будет гореть еще сильнее?" – сказал кандидат на пост президента США Джо Байден.

Дональд Трамп в ответ тут же переквалифицировался в синоптика и озвучил такой прогноз погоды: "Будет все прохладнее. Просто следите за этим".

Чуть опешив, профессиональные климатологи смогли лишь отметить: хорошо бы, чтобы и наука согласилась с президентом. Именно так ответил главе государства секретарь калифорнийского агентства по охране природных ресурсов. Но Трамп его "успокоил" в своей безапелляционной манере: мол, не факт, что наука точно знает. В отличие, видимо, от хозяина Белого Дома.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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