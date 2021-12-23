Большая пресс-конференция Путина продлилась четыре часа

Президент ответил на несколько десятков вопросов

Традиционная итоговая пресс-конференция Владимира Путина завершилась. Президент общался с журналистами 4 часа.

За это время Владимир Путин успел ответить на несколько десятков вопросов. Журналистов интересовали ситуация с коронавирусом, экономикой, отношения с Западом и Украиной. Кроме того, президента спросили о пытках в системе ФСИН, поставках газа в Европу и иске юриста из Санкт-Петербурга к Деду Морозу.

Предпоследний вопрос пресс-конференции касался ситуации Афганистана и признания власти запрещенного в России движения "Талибан". Владимир Путин призвал исходить из реалий.

Последний вопрос задала корреспондент "Авторадио". Ее интересовало, хватает Путину живого общения с подчиненными и близкими в условиях ковидных ограничений, а также повлияли ли они на досуг президента, и следит ли Путин за блогерами.

Президент признался, что живого общения действительно не хватает, а за блогерами не следит.

"Я уже давно ни за кем не слежу с тех пор, как перестал быть директором ФСБ", - заметил президент.

В завершение пресс-конференции Путин поздравил всех с наступающим Новым годом.

В этом году Владимир Путин общался с журналистами в очном формате. Это позволила ситуация с коронавирусом, заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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