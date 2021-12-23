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Путин: нет большего счастья, чем дети

14:55
  • четверг
  • 23 декабря 2021

Россия пережила несколько мощных ударов по демографии

Президент России Владимир Путин отметил в ходе пресс-конференции в четверг, что в жизни молодых женщин сегодня несколько изменились приоритеты.

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Путин не исключил дополнительных мер поддержки семей с детьми

"Образование, карьера - а потом ребенок. И это уже к 30 годам. А там о втором уже не задумаешься. Это общая тенденция. У демографов нет окончательных ответов на эти процессы", - сказал глава государства.

По словам российского лидера, карьера и благосостояние - важные вещи.

"Но понимание того, что счастье отцовства и материнства выше материального благополучия, вот это понимание должно постепенно внедряться в сознание людей. Иметь детей - это счастье. Большего счастья не существует", - подчеркнул Путин.

Как уточнил президент, огромный удар по демографии нанесла Великая Отечественная война, а затем - события 1991 года, когда сузился горизонт планирования семьи. 

"Все наши действия в том числе в пандемию направлены на поддержку семей с детьми. Наша задача в том, чтобы в ближайшее время окончательно выстроить цепочку, связанную с развитием материнства и детства. Мы на каждом шаге примем соответствующие меры поддержки", - обратил внимание глава государства.

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