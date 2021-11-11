В России разработали специальную платформу для нуждающихся семей

Она сможет информировать граждан обо всех пособиях и выплатах

Повышение качества социальной поддержки граждан стало одной из главных тем сегодняшнего заседания правительства. Глава кабинета министров Михаил Мишустин, отметил, что по поручению президента помощь должны получать те люди, кто больше всего в ней нуждается.

Поэтому в России будет создана единая цифровая платформа социального обеспечения. После принятия изменений в законодательство система сможет более точно определять семьи, оказавшиеся в сложной финансовой ситуации. Платформа сможет персонально информировать людей обо всех пособиях, выплатах, которые им причитаются, сообщает "ТВ Центр".

Также на заседании было объявлено о направлении более двух миллиардов рублей на поддержку учреждений культуры. Из-за пандемии многие из них испытывают финансовые трудности. Кроме того, члены правительства обсудили финансирование отечественной космонавтики.

"По поручению президента правительство дополнительно направляет 6,5 млрд рублей на развитие космической отрасли. В том числе – на безусловное выполнение международных обязательств в этой области. Наша страна всегда была надёжным партнёром, который чётко следует всем достигнутым договорённостям. Сегодня перед российской космонавтикой стоят серьёзные стратегические задачи. Наиболее амбициозные планы связаны с исследованием и освоением дальнего космоса. Важно повышать эффективность работы всей отрасли, развивать научный потенциал, совершенствовать инфраструктуру", - заявил Мишустин.

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