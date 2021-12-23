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Путин назвал цели властей страны на 2022 год

16:07
  • четверг
  • 23 декабря 2021

Главное - обеспечить качественный уровень жизни людей

Как отметил в ходе пресс-конференции в четверг президент России Владимир Путин, смысл работы властей страны - в реализации заранее намеченных планов по улучшению жизни граждан.
Путин: нет большего счастья, чем дети

По словам главы государства, внутриполитические вопросы пока надо оставить в стороне.

"Надо думать об обеспечении пенсионеров. Мы обязаны сделать это - в соответствии с уровнем инфляции. На это надо настраивать все уровни власти. На обеспечение лучшего уровня жизни людей", - обратил внимание российский лидер.

По словам Путина, люди должны чувствовать, что жизнь меняется к лучшему.

"Я буду настраивать все руководство страны на работу в таком ключе. Чтобы добиваться поставленных целей в интересах граждан", - резюмировал президент.

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