Путин назвал цели властей страны на 2022 год

Главное - обеспечить качественный уровень жизни людей

Как отметил в ходе пресс-конференции в четверг президент России Владимир Путин, смысл работы властей страны - в реализации заранее намеченных планов по улучшению жизни граждан.

По словам главы государства, внутриполитические вопросы пока надо оставить в стороне.

"Надо думать об обеспечении пенсионеров. Мы обязаны сделать это - в соответствии с уровнем инфляции. На это надо настраивать все уровни власти. На обеспечение лучшего уровня жизни людей", - обратил внимание российский лидер.

По словам Путина, люди должны чувствовать, что жизнь меняется к лучшему.

"Я буду настраивать все руководство страны на работу в таком ключе. Чтобы добиваться поставленных целей в интересах граждан", - резюмировал президент.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram