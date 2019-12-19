Переговоры России и Украины по газу длятся более 7 часов

Насколько велик шанс на то, что "Газпром" и "Нафтогаз" смогут достичь компромисса?

В Берлине в четверг проходят консультации о будущем транзита российского газа через Украину в страны ЕС. В состав российской делегации входят глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Александр Новак. Переговоры продолжаются более семи часов и пока не привели к определенному результату. Действующее соглашение по транзиту истекает в конце декабря.

Подробности – в репортаже Екатерины Выскребенцевой

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