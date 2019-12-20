По Московской области прошелся смертоносный шторм (видео)

Из-за непогоды в 9 населенных пунктах нарушено электроснабжение

В Москве устраняют последствия шторма, который обрушился на город минувшим вечером. Порывы ветра достигали 24 метров в секунду. Стихия повалила десятки деревьев в столице. Повреждены не менее семи автомобилей, которые оказались рядом. В некоторых районах города ветер норовил сорвать крыш с домов и остановок.

Как сообщает "ТВ Центр", в Подмосковье из-за ненастья нарушено электроснабжение в девяти населённых пунктах. Без света остаются 270 жилых домов. Трагедия произошла в Сергиевом Посаде - на территории одного из заводов. Электрический столб от порывов ветра упал на двух женщин, одна погибла.

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