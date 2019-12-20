Британские депутаты одобрили законопроект о Brexit

Сколько длились дебаты?

В пятницу в британском парламенте завершилось обсуждение законопроекта об условиях выхода из ЕС. Дебаты продолжались более пяти часов, передает "ТВ Центр".

После почти пятичасовых дебатов депутаты одобрили документ, предложенный премьер-министром Борисом Джонсоном. Предполагается, что Великобритания покинет Европейский Союз 31 января следующего года.

Переходный период рассчитан до 31 декабря 2020 без возможности продления. Для принятия законопроекта требовалось простое большинство голосов. А на прошедших недавно внеочередных выборах правящая Консервативная партия одержала победу со значительным перевесом. Что практически не оставило шансов лейбористам помешать принятию законопроекта.

Процесс его ратификации планируют завершить к 9 января. В силу документ вступит после того, как его одобрит Палата лордов и подпишет королева. Елизавета II, которая выступая накануне с тронной речью, назвала выход из Евросоюза в указанный срок приоритетной задачей правительства на следующий год.

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