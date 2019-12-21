ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Следственный комитет вывел на чистую воду предателя Родченкова

11:43
  • суббота
  • 21 декабря 2019

Эксперт подделывал данные Московской антидопинговой лаборатории

Бывший директор Антидопингового центра Григорий Родченков удалённо внёс изменения в базу данных Московской антидопинговой лаборатории. Об этом заявили в Следственном комитете. Сбежавший на Запад специалист сделал это с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов. Входы в базы осуществлялись с ip-адресов, зарегистрированных и размещенных на территории США и ФРГ.

Передача искажённой информации Международному антидопинговому агентству стала одной из причин очередных санкций в отношении российского спорта. В начале декабря нашей стране запретили участвовать в международных соревнованиях и проводить их у себя в течение четырёх лет.

Доказательства удалённого вмешательства переданы представителям организации. При этом эксперты агентства предвзято относятся к нашим атлетам. В этом они, по сути, признались сами, сообщает "ТВ Центр".

WADA опубликовало отчёт о нарушениях антидопинговых правил в 2017 году. Лидерами по употреблению запрещённых веществ стали итальянцы. На втором месте – французы, третьи - американцы. Россияне - занимают пятую строчку. При этом жёсткие санкции применяются только к ним.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Григорий Родченков
Григорий Родченков
Спортсмены сборной России
Спортсмены сборной России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.