Следственный комитет вывел на чистую воду предателя Родченкова

Эксперт подделывал данные Московской антидопинговой лаборатории

Бывший директор Антидопингового центра Григорий Родченков удалённо внёс изменения в базу данных Московской антидопинговой лаборатории. Об этом заявили в Следственном комитете. Сбежавший на Запад специалист сделал это с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов. Входы в базы осуществлялись с ip-адресов, зарегистрированных и размещенных на территории США и ФРГ.

Передача искажённой информации Международному антидопинговому агентству стала одной из причин очередных санкций в отношении российского спорта. В начале декабря нашей стране запретили участвовать в международных соревнованиях и проводить их у себя в течение четырёх лет.

Доказательства удалённого вмешательства переданы представителям организации. При этом эксперты агентства предвзято относятся к нашим атлетам. В этом они, по сути, признались сами, сообщает "ТВ Центр".

WADA опубликовало отчёт о нарушениях антидопинговых правил в 2017 году. Лидерами по употреблению запрещённых веществ стали итальянцы. На втором месте – французы, третьи - американцы. Россияне - занимают пятую строчку. При этом жёсткие санкции применяются только к ним.

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