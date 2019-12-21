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Как молодёжь улучшает жизнь россиян в регионах

12:30
  • суббота
  • 21 декабря 2019

Стартовал конкурс "Моя страна - моя Россия".

В рамках президентской платформы "Россия - страна возможностей" в 17-ый раз проводится конкурс "Моя страна - моя Россия". Цель проекта - привлечь молодых людей к решению вопросов развития регионов.

Лучшие работы выбираются в 20 номинациях, для участников конкурс станет социальным лифтом. Победители получат приглашение пройти стажировки в крупных компаниях и государственных структурах, сообщает "ТВ Центр".

За 16 лет в конкурсе приняли участие более 90 тысяч россиян. Как сказал  ректор Московского политехнического университета Владимир Миклушевский, это конкурс молодых людей со всей страны, которые хотят сделать проект, направленный  на улучшение жизни людей.

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Конкурс "Моя страна - моя Россия"
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