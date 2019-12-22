Легендарный врач Лео Бокерия отмечает юбилей

Его поздравил президент России

Легендарный врач, главный кардиохирург России, выдающийся учёный. Поздравления с 80-летним юбилеем принимает Лео Бокерия. Здоровья и осуществления намеченных планов пожелал академику Владимир Путин.

Президент отметил личный вклад врача в развитие отечественной школы кардиологии и здравоохранения в целом, а также плодотворную общественную деятельность, сообщает "ТВ Центр".

Доктор Бокерия - в списке лучших хирургов мира. За годы работы юбиляр подарил второй день рождения тысячам пациентов и продолжает делать это сегодня. В Бакулевском кардиоцентре, который он возглавлял четверть века, оперирует до пяти человек в день. Но Бокерия не только блестящий практик, но еще и учёный. Первое открытие сделал ещё в университете - предложил оперировать в барокамере. За это получил высшую награду страны - Ленинскую премию.

Его именем назван авторский метод устранения мерцательной аритмии, которая приводит к инсульту. По его научным трудам азы кардиохирургии осваивают студенты.

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