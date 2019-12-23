Сегодня наша жизнь немыслима без использования современных технологий и искусственных материалов. Но последствия их применения, к сожалению, не всегда можно полностью просчитать. Смотрите специальный репортаж Матвея Шестакова "До чего дошёл прогресс" в понедельник в 22:30 на канале "ТВ Центр".
Смотрите в 22:30 специальный репортаж "До чего дошёл прогресс"
12:14
- понедельник
- 23 декабря 2019
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