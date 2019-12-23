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Два вагона электрички сгорели в Москве (видео)

15:01
  • понедельник
  • 23 декабря 2019

Специалисты устанавливают причины инцидента

Несколько вагонов электрички сгорели в понедельник рано утром на северо-востоке Москвы. Всё произошло в депо вблизи железнодорожной платформы "Рижская", передает "ТВ Центр".

Состав находился за запасных путях, в момент возгорания людей внутри не было. Пожар на площади 20 квадратных метров удалось потушить быстро. Что могло стать причиной возгорания, сейчас выясняется. Кроме того, специалисты установят причинённый ущерб. Огнём оказались полностью уничтожены два тамбура, частично повреждены и салоны вагонов.

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