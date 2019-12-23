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"Мужики, все на улиток!" Путин пошутил про решение демографической проблемы

20:31
  • понедельник
  • 23 декабря 2019

Президент одобряет разведение улиток

Владимир Путин согласен, что разведение улиток необходимо включить в перечень видов сельхоздеятельности.

"Это же пищевой продукт. Почему бы нет, рыба туда входит, устрицы. Это хороший, питательный биологический продукт", - сказал президент на встрече с фермерами в Адыгее.

Так глава государства отреагировал на выступление предпринимателя из Московской области Сергея Балаева, который собирается разводить крокодилов, коз и улиток. В ходе общения с президентом Балаев сообщил, что улитки являются сильнейшим афродизиаком.

Путин в ответ пошутил, что разведение улиток может помочь с демографической проблемой. "Слышали, мужики? Все на улиток. Решим заодно и демографическую проблему", - сказал президент. Видео этого момента публикует ТВЦ.RU:

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