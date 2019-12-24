В Ярославле медведи из-за аномального тепла не могут уснуть

В чем причина бессонницы?

На 12 градусов выше нормы. Аномально тёплую погоду фиксируют почти на всей территории европейской части России. В Москве уже установлен температурный рекорд. Так тепло не было за всю историю метеонаблюдений. Из-за атлантических циклонов погода, скорее, апрельская. Распускаются цветы, набухают почки, пошли грибы. Запутались в сезонах и животные. В ярославском зоопарке медведи страдают бессонницей.

Хмурые и злые от недосыпа бурые мишки Ума и Топа из ярославского зоопарка нервно расхаживают по летнему вольеру. Из-за аномально тёплой погоды и отсутствия снега косолапых замучила бессонница, передает "ТВ Центр".

Этой зимой погода в России бьёт все рекорды тепла один за другим - аномально тепло сейчас на большей части страны. А накануне вечером в Москве был установлен третий и абсолютный рекорд за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений в столице. Температура воздуха к вечеру понедельника поднялась до 6,2 градусов тепла.

Тем не менее, метеорологи рассчитывают, что до конца недели столбик термометра всё же опустится до минусовой отметки. Вероятность того, что в 30-х числах декабря может выпасть небольшой снежок, они также не исключают.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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