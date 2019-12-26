В Мосгордуме высказались о запрете продажу снюсов

Председатель Мосгордумы напомнил, что ранее удалось добиться продажи алкоэнергетиков

Председатель Мосгордумы не исключил использование электронного голосования на следующих муниципальных выборах в столице. Об этом Алексей Шапошников заявил в четверг журналистам, подводя итоги работы осенней сессии городского парламента.

После выборов было проведено восемь заседаний и рассмотрено порядка 60 вопросов, касающихся жизни москвичей, а ещё депутаты приняли бюджет. В нём 500 миллиардов заложено на социальные выплаты и впервые деньги будут получать дети войны, передает "ТВ Центр".

В новом же году депутаты планируют сфокусироваться на самых острых вопросах. В частности, хотят организовать рейды по хостелам, которые с минувшей осени запрещены в жилых домах, а ещё запретить продажу снюсов, как это было с алкоэнергетиками.

"На сегодняшний момент продажа алкоэнергетиков запрещена на территории всей страны. И я уверен, что таким же путем мы сможем добиться и запрета продажи снюсов, так же на территории не только Москвы, но и всей нашей страны, потому что уже известно о ряде летальных случаев, мы не хотели бы, чтобы наша молодежь подвергалась такой опасности", - отметил Шапошников.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"