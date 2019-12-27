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Медведев поздравил сотрудников МЧС с Днём спасателя

14:52
  • пятница
  • 27 декабря 2019

Жизнь нашей страны уже невозможно представить без МЧС, отметил премьер

Дмитрий Медведев в пятницу посетил Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС России. Там в круглосуточном режиме решаются задачи межведомственной координации, оперативного управления, предупреждения и ликвидации ЧС, а также ведется космический мониторинг всей территории России и соседних государств, передает "ТВ Центр".

Главе правительства показали специальную технику, экипировку и новейшие технические средства, использующиеся при работе спасателей. Дмитрий Медведев поздравил глав управлений МЧС из разных регионов с профессиональным праздником.

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