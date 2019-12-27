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Дальневосточного леопарда удалось снять на видео в Приморье

15:07
  • пятница
  • 27 декабря 2019

Возможность погрузиться в атмосферу дикой природы теперь есть у любого туриста

В Приморском крае удалось запечатлеть на видео самую редкую кошку в мире - дальневосточного леопарда. Уникальные кадры сделаны из специального фотоукрытия в местном национальном парке. Он является единственным местом, где можно понаблюдать за этим диким животным в естественной среде обитания. Теперь это сможет сделать любой турист.

Подробности – в репортаже Ольги Скрипниковой

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