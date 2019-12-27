"Десант" Дедов Морозов высадится на крышу Морозовской больницы

Деды Морозы и Снегурочки с помощью снаряжения спускались по фасаду здания и стучались в окна

Новогодний десант высадился в пятницу на крыше Морозовской больницы. Это спасатели переоделись в волшебников, чтобы поздравить детей, которым придётся встречать Новый год в клинике.

Вместо обычной экипировки – костюмы Дедов Морозов и Снегурочек, вместо спасательного оборудования – новогодние подарки. На крыше Морозовской больницы высадился красно-белый десант, передает "ТВ Центр".

Сейчас 60 спасателей при помощи альпинистского снаряжения спускаются с крыши здания и заходят в окна, чтобы таким необычным способом порадовать малышню. Новогоднее шоу собрало десятки малышей во дворе больницы.

Спасатели согласны с врачами. Для них главное - увидеть сегодня радостное изумление в глазах детей, которые находятся на длительном стационарном лечении и не могут попасть на утренники. Таких здесь больше тысячи.

Матвей Долганов попросил Деда Мороза увидеть работу спасателей. Сегодня мечта сбылась: в его распоряжении оказалась самая большая пожарная часть Москвы.

Для маленьких пациентов Морозовской больницы сегодня организовали и новогодний утренник. Спасатели, которые сами отмечают сегодня профессиональный праздник, говорят, что в этот день, безусловно, приятно принимать поздравления. Но гораздо приятней дарить добро.

Иван Колесников, "ТВ Центр".

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