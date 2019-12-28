Деды Морозы прошли парадом по Москве

А снег в столице так и не выпал

"Путешествие в Рождество" под зажигательные бразильские ритмы: в Москве состоялся традиционный парад Дедов Морозов. Зимние волшебники с музыкальными инструментами в руках прошли по центральным улицам столицы от Тверской площади до Манежной. Присоединиться к ним мог любой желающий.

Отсутствие шубы и бороды никого не смущало, так что в сказочном параде приняли участие и случайные прохожие. На финише колонну встречали организаторы предновогоднего маршрута. Специально для тех, кто заранее подумал о костюме и подготовил запоминающийся образ, предусмотрели конкурсы и призы, сообщает " ТВ Центр".

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