В Сирию привезли новогодние подарки для российских военных

Сладости собрали ветераны Калужской области

Члены совета ветеранов Калужской области собрали две тонны сладостей для российских военных, несущих службу в Сирии. Груз был доставлен самолётом военно-транспортной авиации ВКС России на пункт базирования Хмеймим, где состоялась торжественная передача подарков, сообщает "ТВ Центр".

Также в Сирию привезли продуктовые наборы для местных жителей. Это уже не первая подобная акция, организованная калужскими ветеранами при поддержке Минобороны России. В минувшем году они передали гуманитарную помощь для воспитанников одного из сирийских детских домов.

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