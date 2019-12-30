Видео горящих резервуаров с мазутом на Сахалине

ЧП произошло на территории строящейся котельной

Сразу два крупных пожара произошли в Сибири и на Дальнем Востоке. Резервуары с топливом объемом 150 кубометров горят на Сахалине.

Пламя вспыхнуло утром на территории строящейся котельной в поселке Восток, передает "ТВ Центр". Ее планировали запустить в эксплуатацию в следующем году. По неизвестным пока причинам загорелись три емкости с мазутом. Пожарные расчеты прибыли к месту ЧП в считанные минуты. Сообщается, что, несмотря на пожар, теплоснабжение жилых домов не нарушено.

А в Красноярском крае только к утру удалось справиться с крупным возгоранием в магазине пиломатериалов в Емельяновском районе. Пожару был присвоен второй номер сложности, огонь распространился на площади почти полторы тысячи квадратных метров. Была угроза его распространения на соседние постройки. На тушение из Красноярска направили пожарный поезд. Погибших и пострадавших нет, сообщают в краевом главке МЧС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"