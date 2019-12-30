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Медведев наградил медалью Столыпина ректора РАНХиГС

22:24
  • понедельник
  • 30 декабря 2019

Премьер поздравил ученого с юбилеем

В понедельник Дмитрий Медведев встретился с ректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Владимиром Мау. Председатель правительства поздравил ученого с юбилеем, накануне Владимиру Мау исполнилось 60, сообщает "ТВ Центр".

"Вы много работаете для российской науки и, конечно, помогаете  формировать кадровую подпитку органов управления, выпускаете квалифицированных специалистов, занимаетесь всей подготовкой и вообще помогаете в экспертном назначении правительству решать довольно сложные задачи. Я хочу вас за это поблагодарить и в связи с этим хочу вам вручить высшую правительственную награду", - сказал Медведев.

Премьер вручил Владимиру Мау медаль Петра Столыпина первой, высшей степени. Она является поощрением для государственных служащих за решение стратегических задач социально-экономического развития страны. Глава правительства также подписал документы о выделении субсидий из федерального бюджета на реконструкцию корпусов Академии народного хозяйства и госслужбы.

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