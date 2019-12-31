Сколько Украина заработает на транзите российского газа

Москва и Киев подписали договор на пять лет

Россия и Украина подписали комплект документов для реализации протокола по газу. Новый раунд консультаций начался ещё 26 декабря, и, как отмечала российская сторона, переговоры шли сложно.

Подписи на финальной стадии были поставлены дистанционно, так как "Нафтогазу" пришлось до последнего согласовывать всё с правительством Украины. Договор между Москвой и Киевом рассчитан на пять лет. По нему "Нафтогаз" обязуется забронировать мощности для транзита 65 миллиардов кубометров газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубометров в 2021-2024 годах, передает "ТВ Центр". За транзит Украина получит в общей сложности более семи миллиардов долларов, уточнил в Facebook президент страны Владимир Зеленский.

Как отметил в своем заявлении глава Газпрома Алексей Миллер, документы уже имеют юридическую силу и гарантируют транзит российского газа через Украину после 31 декабря 2019 года. "После пяти дней непрерывных двусторонних переговоров в Вене приняты окончательные решения и достигнуты финальные договорённости. Одновременно подписан целый комплект соглашений и контрактов, и эти договорённости действительно являются большой пакетной сделкой, которая восстановила баланс интересов сторон", - сказал он.

В документе также прописан отказ сторон от новых взаимных претензий. Таким образом, Украина отзовёт свои иски, которые оставались в стадии рассмотрения. В их числе требование Антимонопольного комитета Украины, который хотел получить семь миллиардов долларов с "Газпрома". Соглашение между Москвой и Киевом приветствовали в ЕС.

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