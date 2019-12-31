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Экс-глава Nissan сбежал из-под домашнего ареста в Японии

10:41
  • вторник
  • 31 декабря 2019

О бегстве Карлоса Гона в Бейрут не знал даже его адвокат

В Японии разгорается скандал из-за бывшего руководителя автомобильного концерна Nissan. Карлос Гон нарушил условия домашнего ареста и покинул страну, передает "ТВ Центр".

Бизнесмен, являющийся гражданином Франции, Бразилии и Ливана, прилетел в Бейрут на частном самолёте. Эту информацию он уже подтвердил местным СМИ. По словам экс-главы Nissan, он сбежал из Японии, спасаясь от политического преследования. Карлос Гон заявил, что в Токио широко распространена дискриминация, не соблюдаются права человека, а судебная система фальсифицирована.

Карлоса Гона арестовали в ноябре прошлого года. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов. Ущерб оценивается в 70 миллионов долларов. В начале этого года бизнесмена также обвинили в финансовых махинациях и злоупотреблении служебным положением. О бегстве Карлоса Гона не знал даже его адвокат. На руках у юриста остались все паспорта бывшего главы автоконцерна. Эксперты считают, что вернуть беглого бизнесмена в Токио будет затруднительно. Между Японией и Ливаном нет соглашения о выдаче преступников и подозреваемых.

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Экс-глава Nissan Карлос Гон
Экс-глава Nissan Карлос Гон
Экс-глава Nissan Карлос Гон
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