Как российские врачи помогают жителям Сирии

Медики работают в передвижном госпитале

На северо-восток Сирии российские военные направили дополнительные силы и средства для оказания медицинской помощи местному населению. В провинции Хасеке наши врачи ведут приём на базе передвижного госпиталя, который был развёрнут в ноябре прошлого года.

Только за последний месяц они приняли четыре с половиной тысячи пациентов. Обращаются к медикам в основном старики и женщины с детьми. Во время боевых действий люди в этом районе не имели возможности даже пройти медосмотр, сообщает "ТВ Центр".

Сейчас диагностика проводится на современном оборудовании, которое наши врачи привезли с собой. Есть всё необходимое для хирургических операций, развёрнута реанимация. Лекарства люди получают бесплатно. Также российские специалисты помогают своим арабским коллегам вести приём в городской больнице Камышлы. В целом за время работы в Сирии, по данным российского Центра по примирению враждующих сторон, к нашим врачам за помощью обратились более ста тысяч жителей арабской республики.

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