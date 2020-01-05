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Как российские врачи помогают жителям Сирии

11:10
  • воскресенье
  • 05 января 2020

Медики работают в передвижном госпитале

На северо-восток Сирии российские военные направили дополнительные силы и средства для оказания медицинской помощи местному населению. В провинции Хасеке наши врачи ведут приём на базе передвижного госпиталя, который был развёрнут в ноябре прошлого года.

Только за последний месяц они приняли четыре с половиной тысячи пациентов.  Обращаются к медикам в основном  старики и  женщины с детьми.  Во время боевых действий  люди в этом районе не имели возможности даже пройти медосмотр, сообщает "ТВ Центр".

Сейчас диагностика проводится на современном оборудовании, которое наши врачи привезли с собой.  Есть всё необходимое для хирургических операций,  развёрнута реанимация.  Лекарства люди получают бесплатно.  Также  российские специалисты помогают своим арабским коллегам  вести приём  в городской больнице Камышлы. В целом за время работы в Сирии, по данным российского Центра по примирению враждующих сторон, к нашим врачам за помощью обратились  более ста тысяч жителей арабской республики.

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Оказание медицинской помощи жителям Сирии
Оказание медицинской помощи жителям Сирии
Оказание медицинской помощи жителям Сирии
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