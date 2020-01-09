На НПЗ в Ухте произошел взрыв (видео)

Есть пострадавший

В Ухте (Республика Коми) загорелся нефтеперерабатывающий завод ООО "ЛУКОЙЛ-Ухтанефетпереработка".

Возгорание было обнаружено на установке гидродепарафинизации дизельного топлива. Изначально говорилось о пожаре на площади 200 квадратных метров, однако в скором времени огонь охватил тысячу квадратных метров. Пожару присвоен третий уровень сложности. В тушении принимают участие 78 человек и 18 единиц техники.

На данный момент известно об одном пострадавшем, он госпитализирован в состоянии легкой степени тяжести, пишет "Интерфакс".

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