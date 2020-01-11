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В Сирии выступила известная российская певица

10:35
  • суббота
  • 11 января 2020

Концерт для военнослужащих прошёл по случаю Рождества

Популярная певица Юта в очередной раз прилетела в Сирию и выступила перед российскими военными в опорном пункте посёлка Митрас, который два месяца назад покинул американский контингент. Концерт был приурочен к рождественским праздникам, сообщает " ТВ Центр".

Артистка исполнила свои композиции для военнослужащих, которые  ежедневно патрулируют окрестные поселки и обеспечивают безопасность вдоль границы республики с Турцией. В населённых пунктах постепенно налаживается мирная жизнь. Домой вернулись десятки тысяч беженцев.

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Концерт для российских военных в Сирии
Концерт для российских военных в Сирии
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Певица Юта
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