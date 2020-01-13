Путин провел совещание по подготовке Послания

Выступление президента состоится 15 января

Владимир Путин продолжает работу над ежегодным посланием Федеральному собранию. В понедельник в рамках подготовки документа глава государства провёл в Кремле совещание, на котором обсудил ряд вопросов, требующих дополнительной проработки.

В дискуссии участвовали представители руководящего состава администрации президента, члены правительства, отвечающие за различные направления финансово-экономической и социальной политики, а также мэр Москвы Сергей Собянин.

В послании президент обозначает ключевые задачи, на решении которых государству предстоит сосредоточиться в текущем году. Выступление Владимира Путина перед Федеральным собранием состоится в Москве в эту среду, 15 января.



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