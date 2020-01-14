Опубликовано видео с места столкновения поездов в Италии

Есть пострадавшие

Сразу три поезда столкнулись во вторник в итальянском метро. 13 человек пострадали. Авария произошла в Неаполе, примерно в восемь часов утра, на узком наземном участке пути, передает "ТВ Центр".

По предварительной версии, один из машинистов не справился с управлением и въехал в другой состав. После этого в них врезался третий. Один из поездов ехал пустой, в остальных людей было много. Для эвакуации остановили движение по всей ветке. В больницы доставили несколько человек. Травмы, в основном, лёгкие. Рассматривается версия неисправности системы регулирования движения или несоблюдения машинистом её сигналов.

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