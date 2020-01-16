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"Ему что-то не понравилось": что известно стрелке, открывшем огонь в суде Новокузнецка

09:54
  • четверг
  • 16 января 2020

Его целью была свидетельница по делу

Открывший стрельбу в здании мирового суда Новокузнецка мужчина находился на процессе в качестве подсудимого одного из дел, рассматриваемых мировыми судьями.

 По данным местных СМИ, речь идет о 45-летнем Артеме Пакалове, который, обладая вспыльчивым характером, ранее что-то не поделил с соседом по даче. В августе 2018 года Пакалова едва не задавили намеренно трактором. Ссора началась из-за того, что соседские дети сломали велосипед сына Пакалова, уточняет telegram-канал "112".

Утром 16 января в здании суда Новокузнецка рассматривалось дело Пакалова. Связано ли оно с "тракторным тараном", неизвестно. Во время заседания Пакалову "что-то не понравилось", он вышел из здания суда, взял из автомобиля ружье и вернулся обратно, рассказал собеседник ТАСС. На входе Пакалова попытался остановить судебный пристав, но злоумышленник выстрелил ему в живот и пошел дальше. 45-летний пострадавший скончался в больнице.

Затем вооруженный мужчина ворвался в зад суда, где выстрелил в 43-летнюю женщину, которая проходила свидетелем по его делу. Они и была целью Пакалова. Свидетельница получила травму нижних конечностей и дробь в лицо, пишет "Сиб.фм".

"Сейчас женщину оперируют, каких-то прогнозов пока нет. Операция, предположительно, продлится не менее трех часов. Врачи делают все возможное", - рассказали "Интерфаксу" в Кемеровском областном центре медицины катастроф.

На данный момент на месте убийства работают следователи. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В ближайшее время задержанному предъявят обвинение, следователи намерены ходатайствовать о его заключении под стражу.

Видео с места убийства пристава в суде Новокузнецка

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