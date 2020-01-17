Москвичам из-за аномальной погоды посоветовали больше двигаться

Все условия уже созданы для участников программы "Московского долголетия"

Ровно 80 лет назад, 17 января 1940 года, в Москве была зафиксирована самая низкая температура воздуха — минус 42 градуса. Возможно, сегодня будет установлен новый рекорд, только уже самой высокой температуры. В столице продолжают цвести подснежники, на улицах — ни снежинки, а на небе — ни лучика. Психологи говорят о серьезной опасности жизни без солнца и даже предлагают искать другое место обитания.

В районе Солнцево о солнце только вспоминают. В растиражированную версию о применении против россиян климатического оружия не верят. Здесь есть своё - сильнейшее оружие - от любой тоски по ясному небу и сугробам.

Жгучий кубинский красавец Раудель среди москвичек - как родной. Движения - отточенные, в глазах - огонь. Его сальсе рукоплескали в Италии, Испании и Португалии. А он взял - и выбрал "Московское долголетие".

Ни супругу, ни самого Рауделя нынешняя зима в столице не удивляет. Подумаешь, пасмурно. Зато тепло. Трава колосится, цветы распускаются. Еще немного - и будет как на Кубе.

"Мне не очень нравится такой климат. Но я живу в Москве уже больше года. Поэтому привык и хорошо себя чувствую", – сказал тренер проекта "Московское долголетие" Раудель Семанат Карбонель.

Ничего удивительного, говорят психиатры. Нехватку витамина D и гормона счастья - серотонина - легко компенсировать, съев банан с шоколадкой. Сумерки еще никого с ума не сводили.

"Люди - существа очень адаптивные. Мы приспосабливаемся к окружающей среде", - заверила врач-психиатр Ольга Карпенко.

Проблем не будет и у тех, кто боится ультрафиолетового излучения. В декабре солнце светило восемь часов. В январе и того меньше.

"Суммарная ультрафиолетовая радиация оказалась самой низкой за весь период инструментальных наблюдений - за 50 лет. С 68 года ведутся такие наблюдения", - заявил и.о. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Кардиологи на еврозиму тоже не нарадуются. Давление - в норме. Обморожения - исключены. Так что все в сад. Причем надолго.

Подробности смотрите в репортаже Ольги Стрельцовой.

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