"Огонек добра": детский хор спел песню Путину (видео)

"Как хорошо, что ты в душе однажды зажег веселый огонек добра"

Владимир Путин в среду посетил город Усмань Липецкой области. Там президент осмотрел детскую поликлинику, построенную в прошлом году, и новую школу.

В учебном заведении Путина встречал детский хор. В тот момент, когда глава государства заходил в кабинет, учащиеся исполняли песню "Огонек добра". Видео публикует ТВЦ.RU.

"Как хорошо, что ты кому-то нужен.

Как хорошо, что ты с мечтою дружен.

Как хорошо, что ты в душе однажды

Зажег веселый огонек добра,

Чтоб каждый, абсолютно каждый,

Согреться мог у этого костра", - спели дети.

Президент поинтересовался, как давно существует хор. Педагог ответила, что ему уже 65 лет.

"Ну, выглядят они моложе", - пошутил Путин, указав на школьников. Реплика главы государства рассмешила собравшихся.

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