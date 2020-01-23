В США вновь обострились дискуссии о свободном обороте оружия

Стрельба произошла в Сиэттле

Сообщения о жертвах новой уличной стрельбы - на этот раз в Сиэтле - в первых новостях на американских телеканалах. На фоне обострения дискуссии о свободном обороте оружия подобные сообщения приходят почти каждый день. Свою позицию о праве каждого иметь дома ружьё уже озвучил Дональд Трамп. Судьбу которого обсуждают сегодня в Сенате. Сам же президент перед угрозой импичмента так увлёкся общением в соцсети, что даже поставил новый рекорд.

Жители Сиэттла в шоке. На улицах одного из крупнейших городов США уже практически ежедневно стреляют. Накануне неизвестный открыл огонь по прохожим в самом центре, передает "ТВ Центр". Один человек погиб, пятеро ранены - в том числе девятилетний ребенок.

Еще один инцидент случился двумя днями ранее, когда в результате конфликта был убит мужчина. Стреляли в Сиэттле и полицейские, задерживая грабителя. И все это происходит в то время, когда в США активизировались сторонники свободного обращения оружия. В понедельник в Ричмонде, штат Вирджиния, они провели массовую акцию, протестуя против решения властей ограничить действие второй поправки в Конституцию.

Поддержал протестующих и президент Трамп. Республиканцы традиционно выступают за свободу покупки и ношения оружия. Но споры об этом в Соединенных Штатах становятся все ожесточеннее. Как и дискуссии по другому поводу - импичмент президента. Воюют уже не только политики, расколото все американское общество. СМИ практически ежедневно публикуют данные опросов. И результаты всегда разные - в зависимости от того, кого поддерживает издание или телеканал. Но, как правило, большинство выступает за беспристрастность судей.

Судьба Трампа сейчас решается в Сенате. Накануне выступление одного из обвинителей - Хакима Джеффриса - было прервано в тот момент, когда он рассказывал о телефонных переговорах главы Белого дома с президентом Украины. Из ложи посетителей неизвестный пожилой мужчина требовал оправдать Трампа, но был быстро схвачен охраной. И демократы продолжили излагать свои доводы.

"Президент Трамп просил иностранного вмешательства в наши демократические выборы, злоупотреблял полномочиями своего офиса, чтобы получить помощь из-за рубежа и улучшить перспективы своего переизбрания. Для реализации этой коррупционной схемы он оказывал давление на президента Украины. А когда был уличен, пытался помешать расследованию", - отметил сенатор от Демократической партии Адам Шифф.

Ничего нового демократы так и не изобрели. Сенат, где республиканцы в большинстве, начиная слушания по импичменту, постановил рассматривать дело в ускоренном порядке. А сам Трамп, уверенный в успехе, на два дня улетел на экономический форум в Давос, откуда и комментировал происходящее:

"Я доверяю Сенату, это замечательные люди. А импичмент - это глобальный обман людей. Все это началось со дня моего избрания и продолжается сейчас. Но, надеюсь, скоро закончится".

Однако сказать, что Трамп был совсем уж спокоен, нельзя. Похоже, руки то и дело тянулись к телефону, чтобы почитать новости и написать в соцсети. В итоге президент США побил рекорд по количеству твитов во время пребывания на посту - 142 только за 22 января или по одному каждые 88 секунд. До этого активнее всего Трамп был в сети в декабре прошлого года - 123 сообщения за сутки. Ну а больше всего писал в "Твиттер" еще до того, как стал президентом - в январе 2015-го. Вчера же, как отметили наблюдатели, большинство твитов оказались перепостами. А самый последний оригинальный был весьма лаконичен: "Увидимся в пятницу... Большая толпа!"

Таким образом Трамп анонсировал митинг противников абортов. И он станет первым президентом США, кто примет участие в подобном мероприятии.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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