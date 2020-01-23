В Москве покажут фотографии Александра Родченко

В Центре фотографии братьев Люмьер открывается выставка авангардиста

Такого Родченко Москва ещё не видела. В Центре Братьев Люмьер открылась выставка, пропустить которую нельзя, сообщает "ТВ Центр".

Портреты, репортажи, абстракция из наследия одного из самых ярких представителей советского авангарда Александра Родченко. 58 отпечатков из двух редких портфолио впервые представлены на одной площадке.

Можно увидеть известные фотографии многих из тех, с кем художник дружил и, в первую очередь, Лили Брик и Владимира Маяковского. А ещё в деталях рассмотреть легендарные снимки, казалось бы, обычных предметов, но увиденных новатором в неожиданном ракурсе.

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