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Рассекречены документы о подготовке к Ялтинской конференции

11:42
  • пятница
  • 31 января 2020

Минобороны опубликовало уникальный архив

Встреча, которая заложила основы послевоенного мироустройства. Минобороны России рассекретило уникальные архивные документы к 75-летию Ялтинской конференции. В феврале 1945 года в Крыму собрались лидеры трёх стран антигитлеровской коалиции - СССР, США и Великобритании. От решений Сталина, Рузвельта и Черчилля зависело дальнейшее формирование архитектуры мировой безопасности.

Боевые директивы, доклады, отчеты и донесения, карты и схемы расположения войск и флота в Крыму и Севастополе. Журналистам впервые показывают документы о подготовке к Ялтинской конференции. Безопасность обеспечивалась на земле, в воздухе, на воде и даже под водой. Водолазы досконально обследовали каждый метр ялтинской бухты. В дальней морской зоне дежурили две подводных лодки. Воздушное пространство  охраняли половина средств ПВО и две группы истребительной авиации.

"Южная группа ВВС самостоятельно и во взаимодействии с группой войск ПВО не допускает налетов авиации противника на южные районы Крыма, уничтожает одиночные и группы самолетов днем и ночью методом перехвата, патрулирования в зонах и дежурством на земле всего боевого состава", - говорится в рассекреченном документе.

Реальная угроза действительно существовала. Одна из диверсионных групп должна была координировать действия немецкой авиации.

"Доподлинно известно, что немецкий штаб выслал один самолет, который летел над Средиземным морем и курс был проложен именно в Ялту в дни Ялтинской конференции. Он был перехвачен советской и союзнической авиацией и уничтожен", - сказала руководитель Музея партизанской славы Людмила Гордецкая.

На разрушенном побережье по сути пришлось заново создавать телефонную, телеграфную и радиосвязь между городами полуострова, Москвой и союзниками.

Подробности смотрите в репортаже Никиты Васильева.

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