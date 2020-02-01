Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Президент вручил главе РПЦ букет белых роз

Русская православная церковь отмечает 11-летие интронизации патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В январе 2009 года Поместный собор избрал его новым предстоятелем церкви. Патриарха поздравил Владимир Путин. Глава государства подарил ему букет белых роз.

Президент поблагодарил главу РПЦ за подвижническую работу, за любовь к вере и к Отечеству. В свою очередь патриарх сказал Владимиру Путину спасибо за то, что в России служение церкви идёт рука об руку со многими государственными учреждениями, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"