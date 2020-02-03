В США стартует предвыборная президентская кампания

Сами выборы главы государства пройдут в США 3 ноября

В США в понедельник стартует предвыборная президентская кампания. По традиции, она начнется в штате Айова, передает "Газета.Ru". Там пройдут так называемые кокусы - собрания партийных активистов демократов и республиканцев.

На них будут обсуждаться программы и личности кандидатов. От демократов - 11 выдвиженцев. Среди фаворитов: бывший вице-президент Джозеф Байден, сенатор Берни Сандерс и миллиардер Майкл Блумберг.

У республиканцев всё предсказуемо, партия полностью поддержала переизбрание действующего главы Белого дома Дональда Трампа. К тому же, Айова в этот раз не первый штат у республиканцев. Гавайи и Канзас уже отдали голоса Трампу, а многие штаты отменили праймериз.

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