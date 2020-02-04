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Каковы шансы Трампа вновь стать президентом США

09:30
  • вторник
  • 04 февраля 2020

Предвыборную кампанию в Соединенных Штатах подробно обсудили в программе "События. 25-й час"

У кого из демократов больше шансов на участие в гонке за пост главы государства? Есть ли у действующего хозяина Белого Дома реальные конкуренты? И сможет ли Дональд Трамп удержаться в президентском кресле еще на 4 года?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответила советник генерального директора Международного информагентства "Россия сегодня" Вероника Крашенинникова.

"Мы видим частичное повторение предыдущих президентских выборов, потому что снова со стороны демократов нет достаточно сильных кандидатов. За эти 4 года при своем большом желании отомстить Трампу за победу демократы не смогли найти сильного кандидата", - сказала она.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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Дональд Трамп
Дональд Трамп
Вероника Крашенинникова, советник Генерального директора МИА "Россия сегодня"
Вероника Крашенинникова, советник Генерального директора МИА "Россия сегодня"
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