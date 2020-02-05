В Театре Российской Армии оцифруют фото и письма времен ВОВ

Данные пополнят мультимедийную галерею "Дорога памяти"

В Москве оцифруют фотографии и письма времён Великой Отечественной войны в пункте, который во вторник открылся в Театре Российской Армии на Суворовской площади, сообщает "ТВ Центр".

Первыми услугой воспользовались артисты театра, а также военнослужащие Московского гарнизона и юноармейцы. Они принесли треугольники и открытки с фронта, рисунки и записи стихов. Добавить материал в базу данных оказалось просто - достаточно компьютера и сканера. Затем данные пополнят мультимедийную галерею "Дорога памяти", в которой увековечат подвиг миллионов советских солдат.

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