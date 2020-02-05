ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Театре Российской Армии оцифруют фото и письма времен ВОВ

15:10
  • среда
  • 05 февраля 2020

Данные пополнят мультимедийную галерею "Дорога памяти"

В Москве оцифруют фотографии и письма времён Великой Отечественной войны в пункте, который во вторник открылся в Театре Российской Армии на Суворовской площади, сообщает "ТВ Центр".

Первыми услугой воспользовались артисты театра, а также военнослужащие Московского гарнизона и юноармейцы. Они принесли треугольники и открытки с фронта, рисунки и записи стихов. Добавить материал в базу данных оказалось просто - достаточно компьютера и сканера. Затем данные пополнят мультимедийную галерею "Дорога памяти", в которой увековечат подвиг миллионов советских солдат.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Фотографии времен Великой Отечественной войны
Фотографии времен Великой Отечественной войны
QR-код акции "Дорога памяти"
QR-код акции "Дорога памяти"
Фотографии времен Великой Отечественной войны
Фотографии времен Великой Отечественной войны
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.