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Россия вывела на орбиту более 30 британских спутников связи

09:41
  • пятница
  • 07 февраля 2020

Все 34 аппарата были выведены на целевые орбиты

Россия провела первый космический пуск с "Байконура" в этом году. С космодрома в Казахстане стартовала ракета-носитель "Союз 2.1б".

На борту находились 34 спутника британского оператора связи. Спустя несколько часов все аппараты были успешно выведены на целевые орбиты. Они должны обеспечить жителей планеты высокоскоростным доступом в интернет, передает "Газета.Ru".

Первые спутники были запущены с космодрома "Куру" во Французской Гвиане год назад. В общей сложности британский оператор связи намерен развернуть на околоземной орбите порядка 600 аппаратов.

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