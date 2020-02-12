"Молодцы, парни": воровские лозунги на вечеринке силовиков назвали шуткой

Ролик, который появился в Сети, снял ранее судимый гражданин

В Тюмени Следственный комитет начал проверку после того, как в интернете появилось скандальное видео с участием, предположительно, представителей силовых структур. На кадрах во время банкета в ресторане один из гостей выкрикивает воровские лозунги. Затем автор видео говорит, что на застолье собрались судьи, прокуроры и следователи.

Многолюдный фуршет в одном из ресторанов Тюмени. Автор видеозаписи транслировал её в прямом эфире в интернете.

— Жизнь ворам! АУЕ!

Жизнь ворам - это тюремный клич. Аббревиатура АУЕ, расшифровывается как "арестантский уклад един". Вокруг улыбаются люди. Один похож на следователя Следственного комитета по Тюменской области Рафика Аглиуллина. Рядом, скорей всего, Алексей Ушатый – начальник отдела управления уголовного розыска УМВД по Тюменской области, и его заместитель Артур Рузеев. Ну и в зале, судя по всему, немаленькие чины.

Автор видео - человек, которого зовут Денис Девкин. По данным тюменских журналистов, неоднократно судим. Сейчас сотрудник частного охранного предприятия, которое по заказу обеспечивает безопасность в кафе и ресторанах. Любит позировать с оружием и демонстрировать навыки кулачного боя.

По предварительным данным, совсем небедный стол был в честь следователя Рафика Аглиуллина, который получил звание майора. В каких отношения сотрудник Следственного комитета и полицейские находятся с Денисом Девкиным, сейчас выясняется в ходе проверки. От официальных комментариев и в МВД, и в СК по Тюменской области пока отказываются. А вот автор видео всё произошедшее назвал обычный шуткой.

"Был выпивший. Увидел малознакомых сотрудников: хотел поздравить, потом сказал в шутку "АУЕ, жизнь ворам!" Имел в виду: "Парни молодцы, чистый город стал без бандитов". Я и сказал в шутку: "АУЕ, жизнь ворам". Сотрудники сделали замечание и выгнали! Был выпивший, нёс шутки неуместно! Извиняюсь перед сотрудниками полиции!" – заявил он сайту kp.ru.

"Сейчас сотрудники будут говорить, что кричали не они, все эти лозунги. Но сама по себе ситуация, когда сотрудники распивают спиртные напитки с ранее судимым лицом, которое позволяет себе подобного рода выкрики, абсолютно криминальной субкультуры, конечно, это дискредитация", - заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Судя по видео, которое длится чуть менее минуты, сотрудники находятся в приподнятом настроении. Кто-то даже хвалит автора съемки за кадром, что тот знает и прокуроров и судей, присутствующих на банкете. Что тоже добавляет немало вопросов и проверка, судя по всему, в Тюменской области будет масштабная.

Дмитрий Гусев. Владимир Хуртин. "ТВ Центр".

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