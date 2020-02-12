ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Подари жизнь: на лечение 6-летней Софии собрали больше двух миллионов

15:25
  • среда
  • 12 февраля 2020

У девочки острый лимфобластный лейкоз

Более 2 миллионов рублей удалось собрать всего за один день благодаря зрителям нашего канала на лечение 6-летней Софии Рудомётовой. Накануне мы рассказывали о том, что девочке срочно нужна помощь. 

У Сони - острый лимфобластный лейкоз. Она уже перенесла несколько курсов химиотерапии. Но ремиссия наступила ненадолго - болезнь вернулась и теперь ребенку необходим современный противоопухолевый препарат. Его стоимость 1,9 миллиона рублей.

Поскольку денег удалось собрать больше, чем требовалось, фонд "Подари жизнь" сможет помочь и другим детям.
 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
София Рудомётова
София Рудомётова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.