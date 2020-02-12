Подари жизнь: на лечение 6-летней Софии собрали больше двух миллионов

У девочки острый лимфобластный лейкоз

Более 2 миллионов рублей удалось собрать всего за один день благодаря зрителям нашего канала на лечение 6-летней Софии Рудомётовой. Накануне мы рассказывали о том, что девочке срочно нужна помощь.

У Сони - острый лимфобластный лейкоз. Она уже перенесла несколько курсов химиотерапии. Но ремиссия наступила ненадолго - болезнь вернулась и теперь ребенку необходим современный противоопухолевый препарат. Его стоимость 1,9 миллиона рублей.

Поскольку денег удалось собрать больше, чем требовалось, фонд "Подари жизнь" сможет помочь и другим детям.



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